Власти Пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва решили майнить криптовалюту

Правительство региона уже выделило необходимые средства для реализации проекта.

Местные власти считают, что Пакистан не должен отставать от мировых тенденций в области майнинга, сообщает Bolnews.

В планах создать два полноценных производства по добыче электронной валюты. Власти уже выдают разрешения на майнинг частным предпринимателям. Дополнительно сообщается, что майнить государственные предприятия будут биткоин.

В провинции Хайбер-Пахтунхва даже приняли законы, которые легализируют добычу электронных валют. В правительстве страны надеются, что примеру Хайбер-Пахтунхва последуют и другие регионы страны.

По словам советника Главного министра по информационным технологиям Зиауллы Бангаша, Пакистан не должен отставать от мировых стран лидеров по добыче криптовалюты. По их данным таковыми являются США, Нигерия, Китай, Канада, Великобритания и Индия.

Сообщается, что с 2018 года в Пакистане действовал запрет на любые действие с криптовалютой. Объяснялся запрет нестабильностью электронной валюты.

Напомним, что Bitcoin с начала года активно рос. Его стоимость достигала 41 тысячи долларов. После чего произошло падение его оценки сразу на 18%.