После штурма Капитолия некоторые демократы в Конгрессе опасаются, что их коллеги могут их убить

Многие республиканцы в Конгрессе настаивают на ношении огнестрельного оружия на территории Капитолия. Один из них рассказал, что был вооружен во время нападения, и это еще больше раздражает их коллег-демократов.

После штурма Капитолия сторонниками Дональда Трампа, некоторые члены Конгресса выражают обеспокоенность, что их коллеги-законодатели с правыми взглядами могут нести угрозу их жизни.

Об этом пишет NBC News.

"Это самое ядовитое, что я когда-либо видел. Есть общее ощущение, что если у некоторых из них есть оружие, и они увлечены теориями заговора, можем ли мы быть в безопасности от них?", – сказал член палаты представителей Дон Бейер от штата Вирджиния.

Издание пишет, что после событий в Капитолии 6 января, некоторые законодатели предполагают, хотя и не имея доказательств, что их коллеги с правыми взглядами, могли помогать митингующим и даже руководить их атакой.

Многие республиканцы в Конгрессе настаивают на ношении огнестрельного оружия на территории Капитолия. Один из них рассказал, что был вооружен во время нападения, и это еще больше раздражает их коллег-демократов.

По распоряжению спикера Нэнси Пелоси, сотрудники службы безопасности уже установили металлоискатели за пределами Палаты представителей, что вызвало напряженность среди некоторых республиканцев и фактически позволило предположить, что они сами могут представлять опасность.

Демократы раздражены тем, что 147 республиканцев голосовали за отмену результатов президентских выборов даже после атаки на Капитолий.

По словам Бейера, это проблема, "которая оказывает большее эмоциональное воздействие и вызывает ощущение, что, возможно, существует реальная физическая опасность от наших коллег".

Член палаты представителей от штата Нью-Йорк, демократ Александрия Окасио-Кортез заявила, что опасается за свою жизнь, отчасти потому, что сомневается в мотивах некоторых ее коллег, которые укрывались вместе с ней во время штурма Каритолия.

"Вместе со мной в пункте эвакуации находились члены Конгресса, откровенно выступающие за превосходство белой расы, которые, как я чувствовала, могут раскрыть мое местонахождение, чтобы мне нанесли вред или похитили", – сказала она.

Напомним, 6 января сотни протестующих, поддерживающих президента Дональда Трампа, прорвались через барьеры по периметру Капитолия. Активисты собрались у Капитолия, выступая против торжественного подсчета голосов выборщиков, которые должны подтвердить победу Джо Байдена. Дональд Трамп частично признал свою вину в штурме Капитолия его сторонниками в день утверждения результатов президентских выборов Конгрессом.