В Майами хотят перевести часть бюджета города в биткоины

В городе уже рассматривают возможность разрешить гражданам платить налоги и сборы в криптовалюте.

Мэр Майами Фрэнсис Суарес решил сделать сделать город привлекательным для технологической индустрии и готов вложить часть городской казны в Bitkoin, о чем сообщил в своем аккаунте в Twitter.

"Если бы я сделал это в прошлом году, я бы заработал 200 с лишним процентов. Так что я бы выглядел, как гений", – заявил чиновник в интервью ведущему Стюарту Варни.

Суарес добавил, что Майами изучает возможность для граждан платить налоги и сборы городу в Bitkoin.

"Мы хотим быть одним из самых передовых и технологичных городов страны и рассматриваем создание нормативной базы, которая сделает нас самым простым местом в Соединенных Штатах для ведения бизнеса, если вы делаете это с помощью криптовалют", – подчеркнул он.

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Ранее соучредитель инвестиционной компании Morgan Creek Digital Assets Энтони Помплиано поинтересовался у своих подписчиков в соцсети, захочет ли кто-нибудь переехать в Майами, если город инвестирует часть резервов в первую криптовалюту. В ответ на это Суарес написал, что он "определенно рассмотрит" идею вложить 1% городской казны в Bitkoin.

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По данным платформы Coin Desk, 15 января в 12:14 по киевскому времени курс Bitkoin составил $ 38 686.

Напомним, британский регулятор финансового рынка (FCA) и Европейский центральный банк (ЕЦБ) заявили о необходимости более строгого контроля рынка криптовалют. Глава ЕЦБ Кристин Лагард назвала биткоин "крайне спекулятивным активом". По ее словам, расследования показали, что криптовалюта используется для отмывания денег.

Цена на Bitkoin взлетела на 300% в прошлом году и выросла еще на 40% в начале января, достигнув максимума в более чем 40 тыс. долларов. Затем он упал на 18% без четкого триггера этого процесса.