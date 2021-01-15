Автобус с пассажирами слетел с дороги и повис на эстакаде в Нью-Йорке (фото, видео)

Семь человек в салоне и водитель получили травмы.

В результате дорожно-транспортного происшествия сдвоенный автобус с пассажирами съехал с дороги в Нью-Йорке и повис на эстакаде высотой в 15 метров, сообщает NBC New York.

Инцидент случился возле скоростной автомагистрали Кросс Бронкс и Юниверсити-авеню в четверг около 23:00 по местному времени (в пятницу, 15 января, около 6:00 – по киевскому).

По информации журналистов, пострадали семь пассажиров автобуса и водитель. Их госпитализировали с травмами, однако жизни людей ничего не угрожает. Больше всех досталось мужчине за рулем транспортного средства, у которого повреждена челюсть. Врачи оценивают его состояние как стабильное.

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Как рассказал представитель полиции Тима Минтон, пока что причины аварии устанавливаются. Согласно маршруту водителя автобуса, он должен был повернуть налево на скоростную автомагистраль, но по какой-то причине пропустил поворот. Другие транспортные средства в ДТП не участвовали.

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На место происшествия съехались полиция и скорая, а затем автобус сняли с эстакады с помощью крана. При этом спасатели следили, чтобы во время ликвидации последствий ДТП не было утечки топлива и прочих опасных материалов.

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Напомним, 13 января в Ростовской области слетел с дороги и перевернулся автобус "Москва-Донецк", в котором ехали 17 человек. Двое людей погибли.