Автобус с пассажирами слетел с дороги и повис на эстакаде в Нью-Йорке (фото, видео)
Семь человек в салоне и водитель получили травмы.
В результате дорожно-транспортного происшествия сдвоенный автобус с пассажирами съехал с дороги в Нью-Йорке и повис на эстакаде высотой в 15 метров, сообщает NBC New York.
Инцидент случился возле скоростной автомагистрали Кросс Бронкс и Юниверсити-авеню в четверг около 23:00 по местному времени (в пятницу, 15 января, около 6:00 – по киевскому).
По информации журналистов, пострадали семь пассажиров автобуса и водитель. Их госпитализировали с травмами, однако жизни людей ничего не угрожает. Больше всех досталось мужчине за рулем транспортного средства, у которого повреждена челюсть. Врачи оценивают его состояние как стабильное.
Как рассказал представитель полиции Тима Минтон, пока что причины аварии устанавливаются. Согласно маршруту водителя автобуса, он должен был повернуть налево на скоростную автомагистраль, но по какой-то причине пропустил поворот. Другие транспортные средства в ДТП не участвовали.
На место происшествия съехались полиция и скорая, а затем автобус сняли с эстакады с помощью крана. При этом спасатели следили, чтобы во время ликвидации последствий ДТП не было утечки топлива и прочих опасных материалов.
Напомним, 13 января в Ростовской области слетел с дороги и перевернулся автобус "Москва-Донецк", в котором ехали 17 человек. Двое людей погибли.