Правительство Нидерландов уходит в отставку после скандала с детскими пособиями

Премьер-министр страны попросил об отставке своего кабинета после того, как тысячи граждан "по ошибке" были признаны мошенниками.

Глава правительства Нидерландов Марк Рютте предложил королю страны Виллему-Александру принять отставку кабинета министров за два месяца до выборов. Об этом в пятницу, 15 января, сообщает Dutch News.

Это прошение он подал после скандала с детскими пособиями – тысячи людей по всей стране были по ошибке признаны мошенниками, а потому им пришлось вернуть доплату по уходу за детьми.

Месяцем ранее парламентская допросная комиссия опубликовала жесткий отчет по этому вопросу. Основные выводы заключались в том, что была совершена беспрецедентная несправедливость по отношению к родителям и нарушены основополагающие принципы верховенства закона.

В парламентском комитете отметили, что члены правительства, государственные служащие, палата представителей и судьи "потерпели неудачу".

Теперь король Виллем-Александр, как ожидается, официально рассмотрит это заявление.

Ранее сообщалось, что правительству Нидерландов грозит отставка из-за ошибки налоговой службы.

Напомним, в марте прошлого года Соединенные Штаты обновили рекорд по количеству заявок на пособия по безработице. За неделю к чиновникам обратились 6,65 млн человек.