Санду хочет создать "круг доверия" Румыния-Молдова-Украина

Президент Молдовы говорит, что в первую очередь нужно наладить отношения с соседними странами, что ей уже удалось сделать.

Президент Молдовы Майя Санду выступила за создание сильного доверия с Украиной и Румынией. Об этом сообщает издание NewsMaker.

Санду говорит, что в первую очередь нужно наладить отношения с соседними странами, что ей уже удалось сделать.

"Мне приятно сообщить, что всего за несколько недель нам удалось разблокировать отношения с нашими соседями и стратегическими партнерами — Румынией и Украиной. После того как отношения с этими странами на самом высоком уровне были заморожены из-за враждебной политики властей Кишинева, нам удалось возобновить политический диалог. Я считаю, что наибольшие усилия мы должны сосредоточить на создании именно этого круга доверия: Румыния-Молдова-Украина", — сообщила Санду.

Другим важным партнером, с которым необходимо "перезагрузить" отношения, Санду считает ЕС.

"В 2020 году ЕС подвергся неоднократным нападкам псевдокерівництва Кишинева. Сейчас мы намерены пролистать эти позорные страницы. Через несколько дней я поеду в Брюссель. Но самое важное-мы возобновим приближение Молдовы к ЕС с помощью демократических реформ, которые превратят Молдову в европейское государство", — рассказала она.

Говоря об отношенях с Россией, Санду сообщила, что "есть и области, в которых наши мнения и интересы расходятся".

"Мы хотим преодолеть эти проблемы с помощью диалога взаимного уважения и конструктивных отношений. Такие отношения предполагают и уважение нашего нейтралитета. Это предполагает и преодоление ситуации, касающейся урегулирования приднестровского конфликта и присутствия российских войск на территории нашей страны", — говорит президент.

Отметим, 12 января президент Молдовы Майя Санду совершила свой первый зарубежный визит в Украину. Ранее Санду сообщала, что целью этого визита является "восстановление отношений между соседями".

Санду и Зеленский уже встречались в Киеве – в июле 2019 года. Тогда Зеленский и Санду, которая была на должности премьер-министра страны, обсудили экономическое сотрудничество между странами. Санду тогда заверила, что рассматривает стратегическое партнерство с Украиной как важный фактор собственной безопасности. Зеленский же заявил, что Молдова и Украина не хотят присутствия российских войск на своей территории и навязывания Россией федерализации.