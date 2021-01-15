"Катаются на лошадях или мотоциклах". В Бухенвальде просят не отдыхать возле братских могил

Некоторые посетители катаются рядом с местами, где находятся братские могилы погибших.

В администрации комплекса заявляют, что такое поведение неприемлемо и они будут усиливать защиту территории, — передает BBC.

Из-за пандемии коронавируса, в стране запрещена работа горнолыжных курортов. Поэтому все больше людей используют близлежащую территорию бывшего концлагеря для отдыха.

"К сожалению, все больше и больше людей проявляют неуважение к этому месту. Катаются на лошадях или мотоциклах по лесу". По словам историка Риколы-Гуннара Люттгенау за нарушение покоя усопших в Германии предусмотрен штраф.

На прошлых выходных сотрудники комплекса были шокированы тем, что на местах захоронения были зафиксированы следы от лыж и саней. Парковка у концлагеря "Бухенвальд" была заполнена. С тех пор любые спортивные мероприятия попали под запрет на той территории.

"Бухенвальд" – нацистский концлагерь, который действовал в период с 1937 по 1945 годы. Находится он в 9 километрах от Ваймара в Тюрингии, в центральной части Германии. В тюрьмах концлагеря было около 280 000 женщин, мужчин и детей. В основном там держали евреев, синти, ромов, советских солдат и гомосексуалистов. Часть узников использовали для проведения медицинских экспериментов над ними. В этом месте погибло и захоронено более 56 тысяч заключенных.

Напомним, в июле 2020 в ФРГ начался судебный процесс против 93-летнего бывшего охранника концлагеря Штутгоф.