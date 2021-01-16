В Израиле сотрудник Минздрава 4 раза отправлял на карантин свою экс-любовницу

Мужчину уже допросили в полиции. Ему вменяется злоупотребление служебным положением.

В Израиле 36-летний сотрудник колл-центра Минздрава, злоупотребляя своим служебным положением, четыре раза без каких-либо оснований пытался отправить на самоизоляцию свою бывшую любовницу.

Об этом пишет издание Newsru.co.il.

В израильской полиции утверждают, что мужчина 4 раза за последние несколько месяцев отправлял женщине смс-сообщения от Минздрава, в которых от нее требовалось уйти на карантин после контакта с больным коронавирусом, хотя на самом деле она не контактировала с инфицированными.

Полиция Израиля начала расследование. В Минздраве заподозрили вероятные нарушения после того, как одна и та же женщина 4 раза подавала апелляцию на распоряжение о помещении ее в карантин.

Подозреваемого уже допросили в отделении полиции. По окончании допроса он был освобожден на ограничительных условиях. Ему вменяется злоупотребление властью, подделка документов, нарушение общественного доверия и другие должностные преступления.

В ближайшие дни материалы следствия будут переданы в государственную прокуратуру для рассмотрения и принятия решения.

Отметим, ранее немецкое издание Bild сообщило, что в городе Дрездене планируется создание общенационального центра для "принудительной изоляции" тех, кто нарушает карантинные ограничения.