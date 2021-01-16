Иванка Трамп не пускает охранников в свои туалеты. Тем приходится ходить к соседям

Агентам Специальной службы помогали с решением бытовых проблем во время службы и Барак Обама, и Майк Пенс.

Дом дочери президента США Дональда Трампа Иванки и ее мужа Джареда Кушнера в Вашингтоне имеет площадь 5000 квадратных метров. В семь ванных комнат, но владельцы отказались пускать туда приставленных к ним агентов Секретной службы. Об этом написала газета The Washington Post.

Сначала охранникам пришлось поставить биотуалет в дворе, но это не понравилось соседям. Потом им разрешили пользоваться туалетом в гараже Барака и Мишель Обамы, которые живут неподалеку. Семья не пользуются гаражом и его превратили в командный пост для спецагентов, охраняющих Обаму. Но договоренность пришлось разорвать после того, что один из "гостевых" охранников оставил в уборной то, что газета назвала "неприятным беспорядком".

Тогда агентам пришлось ездить на пост охраны дома вице-президента Майка Пенса. Но на это приходилось тратить много времени, поэтому агенты предпочитали пользоваться туалетами в ближайших ресторанах.

В конце концов Секретная служба решила арендовать подвальное помещение через дорогу от дома Иванки. Его используют как ванную, кухню и как офисное помещение. Эта аренда обходится ведомству в 3000 в месяц. Плата за аренду ниже рыночной. Владелец рад своим квартирантам: "Они очень хорошо относятся к нашим внукам".

Представитель Белого дома Джадд Дир отрицает, что Кушнеры не позволяли сотрудникам секретной службы пользоваться туалетом. "Это просто еще одна фейк-ньюс. Еще в 2017 году Иванка и Джаред ясно дали понять, что их дом всегда будет открыт для невероятных мужчин и женщин из Секретной службы. Решение о непосещении туалетов в доме было принято самой службой", – утверждает он, сообщила CNN.

Представитель Секретной службы сказал, что в соответствии с существующей практикой, сотрудники не запрашивают доступ к объектам в частных домах. "Иванка Трамп и Джаред Кушнер не отказывали сотрудникам секретных служб в доступе к своему дому, в том числе и в уборные", – заверил он.

Два сотрудника правоохранительных органов сообщили The Washington Post, что помещения в доме семьи с самого начала были обозначены как не предназначенные для использования агентами Секретной службы. Один сказал, что ему неизвестна причина этого правила, а другой – что оно было установлено Трампом и Кушнером.

Напомним, Иванка Трамп приняла участие в акции "Фермеры семьям", доставляя продуктовые коробки нуждающимся семьям в штате Вирджиния. Снимками с акции она поделилась в Instagram.