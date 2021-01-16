И.о. главы Пентагона ошеломил журналистов, похвалив Россию за профессионализм

Кристофер Миллер также заявил, что ему не терпится уйти со своего поста.

Исполняющий обязанности министра обороны США Кристофер Миллер, который был назначен на должность президентом Трампом два месяца назад, ошеломил журналистов, похвалив в неоднозначном интервью Россию, и заявив, что ему не терпится уйти со своего поста.

Об этом пишет Huffpost.

Возвращаясь на самолете в Вашингтон после инспекции военных объектов в штатах Теннеси, Кентукки и Колорадо, Миллер сказал журналистам, что "профессионально уважает то, как в России делают некоторые вещи". По его словам, России пришлось нелегко, однако там хорошо справились с трудностями.

Миллер добавил: "Я как бы, знаете, в профессиональном плане, они действуют хорошо, и они используют множество нерегулярных концепций ведения войны, информации и все это, в некотором роде, играет в их пользу".

Издание отмечает, что Миллер, по всей вероятности, не имел в виду действия России по отравлению диссидентов.

Исполняющий обязанности министра обороны США, являющийся ветераном спецназа и бывший директор Национального контртеррористического центра, также сказал, что хотел бы побыстрее покинуть свой пост.

"Мне не терпится уйти с этой работы – поверьте мне", – сказал Миллер.

Издание пишет, что слова главы Пентагона иногда были настолько запутанными, что в стенограмме не опубликовали некоторые из них.

Неизвестный представитель министерства обороны объяснил комментарии Миллера тем, что он "часто использует небрежный и юмористический язык с репортерами … во время поездок".

Миллер был назначен исполнять обязанности главы Пентагона в ноябре, когда Трамп уволил тогдашнего министра обороны Марка Эспера, который вступил в противоречие с президентом.

В среде высшего военного руководства США Миллера называли "опытным боевым солдатом", однако многие считали, что он не подходит для должности министра обороны.

Напомним, в декабре исполняющий обязанности министра обороны США Крис Миллер приказал остановить сотрудничество с переходной командой Джо Байдена по передачи власти и отменить все запланированные встречи с представителями будущей администрации. Позже в Пентагоне это объяснили перегрузкой количеством мероприятий и пообещали все возобновить.