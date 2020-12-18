И.о. главы Пентагона велел прервать сотрудничество с переходной командой Байдена, – Axios

Сотрудники Министерства обороны США "просто шокированы" распоряжением своего шефа.

Исполняющий обязанности министра обороны США Крис Миллер приказал остановить сотрудничество с переходной командой Джо Байдена по передачи власти и отменить все запланированные встречи с представителями будущей администрации.

Об этом сообщает Axios.

По информации портала, сотрудники Пентагона "просто шокированы" этим решением Миллера.

Представители администрации Трампа пока не могут сказать, будет ли сотрудничество с переходной командой Байдена возобновляться после праздничной паузы. Они также неуверенны, что могло побудить Криса Миллера отдать такой приказ, и был ли он одобрен действующим президентом.

Издание отмечает, что такой шаг главы Пентагона на данный момент стал наибольшим проявлением недоверия и враждебности между командами действующего и избранного президентов.

"Встречи между двумя командами, хотя и с опозданием, но уже начались на постоянной основе, когда вдруг в четверг вечером Миллер отдал приказ отменить все мероприятия Пентагона по передачи власти", – пишет издание.

Один из высокопоставленных чиновников Министерства обороны попытался несколько преуменьшить значение такого шага, назвав его "простой отсрочкой запланированных встреч до нового года".

"У нас было около двух десятков оставшихся встреч в расписании на сегодня и на следующей неделе", – сказал чиновник, добавив, что "сотрудники Министерства обороны, участвующие во встречах, перегружены их количеством".

"Все должны выполнять свою повседневную работу, и в тоже время успевать заниматься передачей полномочий. В связи с праздниками у нас будет передышка. Мы по-прежнему привержены продуктивному сотрудничеству", – сказал он.

Напомним, президент США Дональд Трамп не желает мириться с тем, что его президентский срок заканчивается.

14 декабря Джо Байден набрал более 270 голосов членов коллегии выборщиков, что обеспечивает ему победу на выборах президента США.

Ранее Трамп говорил, что готов покинуть свою нынешнюю резиденцию, Белый Дом, если коллегия выборщиков признает победителем на президентских выборах 2020 года его оппонента Джо Байдена.

Трамп так и не признал своего поражения на выборах. Он регулярно заявляет о фальсификациях процесса. Приверженцы президента-республиканца Трампа тоже считают, что результаты выборов сфальсифицированы, и победа все же досталась Дональду Трампу, хотя никаких доказательств так и не было предоставлено.

Впрочем, ранее Трамп все же согласился начать процедуру передачи полномочий Байдену.

15 ноября Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter, что демократ Джо Байден победил на президентских выборах. Впрочем, причиной победы он назвал "фальсификацию выборов". Однако уже 16 ноября Трамп громогласно заявил, что победил на прошедших президентских выборах в США.