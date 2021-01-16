В Германии избрали преемника Меркель: главой правящего в стране ХДС стал Армин Лашет

59-летний Армин Лашет избран главой Христианско-демократического союза.

Премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет избран новым председателем правящей в Германии партии Христианско-демократического союза (ХДС).

Об этом сообщает DW.

Отмечается, что по результатам голосования на цифровом съезде партии, за 59-летнего Лашета проголосовал 521 человек.

Участие в выборной кампании принимали несколько кандидатов, в числе которых также был бывший глава парламентской фракции Фридрих Мерц и глава комитета Бундестага по внешней политике Норберт Реттген.

Формально процедура избрания нового главы партии завершится после голосования по почте, так как вариант онлайн-голосования не предусмотрен в законе о партиях Германии.

В сентябре 2021 года в Германии пройдут выборы в Бундестаг. Действующий канцлер ФРГ Ангела Меркель не будет претендовать на эту должность. Избранный на съезде Христианско-демократического союза (ХДС) глава партии и будет претендовать на пост канцлера страны.

Лашет родился в 1961 году в Ахене, в университете изучал юриспруденцию. В 18-летнем возрасте Армин Лашет вступил в ХДС. В 1986 году также начал журналистскую деятельность. А с 1995 по 1999 год руководил издательством Einhard-Verlag. С 5 декабря 2012 года – заместитель председателя ХДС. В 2017 году Лашет вступил в должность премьер-министра земли Северный Рейн-Вестфалия.

Как пишет Sueddeutsche Zeitung, Армин Лашет поддерживает строительство "Северного потока-2" и настаивает на его достройке.