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В Германии избрали преемника Меркель: главой правящего в стране ХДС стал Армин Лашет

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Армин Лашет, ХДС, преемник, Ангела Меркель, Германия, партия
Фото: dw.com | Армин Лашет

59-летний Армин Лашет избран главой Христианско-демократического союза.

Премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет избран новым председателем правящей в Германии партии Христианско-демократического союза (ХДС).

Об этом сообщает DW.

Отмечается, что по результатам голосования на цифровом съезде партии, за 59-летнего Лашета проголосовал 521 человек.

Участие в выборной кампании принимали несколько кандидатов, в числе которых также был бывший глава парламентской фракции Фридрих Мерц и глава комитета Бундестага по внешней политике Норберт Реттген.

Армин Лашет, ХДС, преемник, Ангела Меркель, Германия, партия

Формально процедура избрания нового главы партии завершится после голосования по почте, так как вариант онлайн-голосования не предусмотрен в законе о партиях Германии.

В сентябре 2021 года в Германии пройдут выборы в Бундестаг. Действующий канцлер ФРГ Ангела Меркель не будет претендовать на эту должность. Избранный на съезде Христианско-демократического союза (ХДС) глава партии и будет претендовать на пост канцлера страны.

Лашет родился в 1961 году в Ахене, в университете изучал юриспруденцию. В 18-летнем возрасте Армин Лашет вступил в ХДС. В 1986 году также начал журналистскую деятельность. А с 1995 по 1999 год руководил издательством Einhard-Verlag. С 5 декабря 2012 года – заместитель председателя ХДС. В 2017 году Лашет вступил в должность премьер-министра земли Северный Рейн-Вестфалия.

Как пишет Sueddeutsche Zeitung, Армин Лашет поддерживает строительство "Северного потока-2" и настаивает на его достройке.