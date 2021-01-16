Из-за поджога вышки 5G, во Франции полтора миллиона человек остались без ТВ и радио

Ответственность за пожар на ретрансляционной антенне в Верхней Вьенне взяла на себя неизвестная до сих пор группировка борцов с 5G.

Уже несколько дней около 1,5 млн французов в отдельных районах вокруг Лиможа временно остались без мобильной связи, а также без радио и телевидения, из-за "ликвидации" одной из вышек связи 5-го поколения ее противниками.

Как сообщает в субботу газета "Le Figaro", оборудование мобильного оператора "Orange" подожгли еще в понедельник вечером, 11-го января, а разгоревшийся на 230-метровой конструкции пожар пришлось тушить сразу нескольким пожарным бригадам, в том числе специалистами "Grimp" (группы вмешательства в опасные условия).

При этом, часть пользователей остаются без услуг связи до сих пор, а несколько тысяч абонентов все еще сидят без телевиденья. Ответственный за инфраструктуру теле-радиооператора "TDF" отметил в комментарии журналистам, что для полного устранения нанесенного ущерба необходима "огромная работа" и услуги для клиентов в полном объеме восстановят не ране середины следующей недели.

Как сообщается в материале, вскоре после инцидента одно из местных изданий – "Le Populaire du Centre" – получило по электронной почте письмо от группы, называющей себя "Комитетом за отмену 5G", взявшей на себя ответственность за произошедшее. Последние заявили, что видят в технологии 5G угрозу и будут воевать с ней всеми доступными им способами.

"Опасность у наших дверей, несмотря на наш преклонный возраст и знание некоторых секретов, мы не сильны, мы всего лишь горстка, преследуемая, напуганная, но мы победим, несмотря на нашу слабость, – сообщается в заявлении неизвестных. – IPhone никогда не сделает человечество счастливым".

Ликвидацию ретрансляционной вышки "Комитет за отмену 5G" назвал "Операцией за шум ветра и пение птиц". Отмечается также, что до сих пор об указанной группе активистов местные СМИ не слышали.

Обозреватель "Le Figaro" добавил, что это далеко не первый подобный случай за последнее время: "С весны прошлого года было подожжено несколько десятков ретрансляционных антенн". Согласно отчету Центральной территориальной разведывательной службы, часть операций по саботажу мобильной связи приписывается анархистским и ультралевым группам, еще часть – дело рук конспиративных движений против 5G.

Напомним, недавно противники технологии 5G протестовали в центре Киева, причем без масок, присоединившись к митингам предпринимателей.