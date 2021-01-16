В России из-за "веселящего газа" погиб подросток

Баллоны с газом подростку доставлял 41-летний курьер.

16-летний москвич по имени Леонид скончался после того, как надышался веселящим газом. Об этом в субботу, 16 января, сообщил Telegram-канал LIFE SHOT.

В тот же вечер сотрудники полиции задержали курьера, который намеревался доставить новые баллоны с газом парню – они нашли его контакт в телефоне умершего и сделали очередной заказ.

С новыми баллонами по указанному адресу выехал 41-летний Сергей Федичкин. Всего баллонов было 12, помимо них он вез пять пачек воздушных шаров.

[ + – ] Фото: LIFE SHOT | Курьер веселящего газа Сергей Федичкин. Фото: LIFE SHOT

По словам Федичкина, он лишь простой доставщик и работает на бизнесмена, владеющего автомобильным сервисом на Каширском шоссе. Его правоохранителям найти не удалось.

"Веселящим газом" называют оксид азота из-за производимого им опьяняющего эффекта, приступов смеха. При нормальной температуре это бесцветный негорючий газ с приятным сладковатым запахом и привкусом.

Как сообщалось ранее, в Москве от веселящего газа погиб 27-летний Станислав Богданович – одесский шахматист, который на соревнованиях представлял Россию.

В Следственном комитете сообщили, что были обнаружены его тело и труп 18-летней девушки без признаков жизни. Она также была профессиональной шахматисткой.

Рядом с погибшими лежали шарики с закисью азота, на их головах были пакеты. "По предварительной информации, она и ее приятель погибли от веселящего газа, на их головах были надеты пакеты", – сказал собеседник агентства.