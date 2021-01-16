"Невозможное - возможно". Альпинистам впервые удалось покорить "гору-убийцу" зимой

Вершина Чогори всего на 200 метров ниже Эвереста и считается одной из самых тяжелых для восхождения.

На вторую высочайшую вершину Земли K2 (Чогори) впервые зимой смогла подняться команда альпинистов. Высота вершины — 8611 метров. Об этом сообщило непальское агентство, специализирующееся на организации горных восхождений Seven Summit Treks в Instagram.

"Непальские альпинисты наконец достигли вершины горы К2 (Чогори 8 611 м), днем в 16:58 по местному времени. Это первое зимнее восхождение на вторую по высоте гору в мире", — сказано в сообщении.

Один из альпинистов — непалец Нимсдай Пурджа подтвердил взятие вершины и опубликовал фото в Instagram.

"Невозможное — возможно. Мы гордимся тем, что стали частью истории человечества и показали, что сотрудничество, командная работа и позитивный настрой могут преодолеть все ограничения", — сказал Пурджа.

Чогори по высоте уступает по высоте лишь Эвересту (8 848 м). Она является самым северным "восьмитысячником" в мире и считается одной из самых сложных для восхождения, ее называют "горой-убийцей".

Пару дней назад покорить вершину не удалось испанскому альпинисту Сержи Минготе. Reuters пишет, что 49-летний Минготе за последние два года покорил семь вершин выше 8 тысяч метров без необходимости в резерве кислорода.

Из 367 человек, совершивших восхождение в 2018 году, 86 умерли. Пакистанские военные регулярно привлекаются для спасения альпинистов с помощью вертолетов, но погода часто затрудняет это.

Напомним, 16 января во время отдыха в горах Непала на группу туристов обрушилась огромная лавина. По словам путешественника, группа ночевала возле озера Капуче, которое считается самым низкорасположенным ледниковым озером в мире, а рано утром стала свидетелем впечатляющего природного явления.

Отметим, ранее на известном горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии сошла лавина, которая могла накрыть от 10 до 12 лыжников. Один из них заснял на видео свой побег от лавины.

Ранее в австрийских Альпах удалось выжить 26-летнему лыжнику, которого накрыла лавина, он провел под снегом рекордные 5 часов.