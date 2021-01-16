"Неможливе можливо". Альпіністам вперше вдалося підкорити "гору-вбивцю" взимку

Вершина Чогорі всього на 200 метрів нижче Евересту і вважається одним з найважчих піків для сходження.

На другу найвищу вершину Землі K2 (Чогорі) вперше взимку змогла піднятися команда альпіністів. Висота вершини — 8611 метрів. Про це повідомило непалське агентство, що спеціалізується на організації гірських сходжень Seven Summit Treks в Instagram.

"Непальські альпіністи нарешті досягли вершини гори К2 (Чогорі 8 611 м), вдень о 16:58 за місцевим часом. Це перше зимове сходження на другу за висотою гору у світі", — сказано в повідомленні.

Один з альпіністів — непалець Німсдай Пурджа підтвердив взяття вершини і опублікував фото в Instagram.

"Неможливе — можливо. Ми пишаємося тим, що стали частиною історії людства і показали, що співпраця, командна робота і позитивний настрій можуть подолати всі обмеження", — сказав Пурджа.

Чогорі за висотою поступається лише Евересту (8 848 м). Вона є найпівнічнішим "восьмитисячником" у світі і вважається однією з найскладніших для сходження, її називають "горою-вбивцею".

Пару днів назад підкорити вершину не вдалося іспанському альпіністові Сержі Мінготе. Reuters пише, що 49-річний Мінготе за останні два роки підкорив сім вершин вище 8 тисяч метрів без необхідності в резерві кисню.

З 367 осіб, які сходили в 2018 році, 86 померли. Пакистанські військові регулярно залучаються до порятунку альпіністів за допомогою вертольотів, але погода часто ускладнює це.

Нагадаємо: 16 січня під час відпочинку в горах Непалу на групу туристів обрушилася величезна лавина. За словами мандрівника, група ночувала біля озера Капуче, яке вважається найнижче розташованим льодовиковим озером у світі, а рано-вранці стала свідком приголомшливого природного явища.

Зазначимо, що раніше на відомому гірськолижному курорті Кран-Монтана в Швейцарії зійшла лавина, яка могла накрити від 10 до 12 лижників. Один з них зняв на відео свою втечу від лавини.

Раніше в австрійських Альпах вдалося вижити 26-річному лижнику, якого накрила лавина, він провів під снігом рекордні 5 годин.