Детеныш редкого вида лиственных обезьян впервые родился в зоопарке Филадельфии (видео)

Новорожденную назвали Киу Бау, что в переводе с вьетнамского означает "драгоценная"

В зоопарке Филадельфии родилась обезьяна вида Лангур Франсуа, которая считается исчезающим видом в природе. Радостную новость сообщили сотрудники зверинца на официальной странице в Twitter.

"Мы так рады познакомить вас с нашим маленьким Лангуром Франсуа! Эта маленькая девочка родилась 13 декабря у мамы и папы Мэй Мэй и Честера. Ее зовут Куи Бау, что в переводе с вьетнамского означает "драгоценный". Это первое рождение этого вида в зоопарке", – говорится в публикации.

Сразу после рождения животного сотрудники зоопарка вынуждены были забрать ее от матери, поскольку та не спешила заботиться о своем потомстве. Ветеринары отвезли малышку в клинику, где организовали для нее питание и теплую ванну. Через некоторое время новорожденную отдали матери, которая в этот раз приняла детеныша.

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Сейчас за ней пристально наблюдают и ухаживают. Когда она подрастет, а температура воздуха поднимется до +40 градусов, посетители зоопарка смогут увидеть обезьянку вживую.

Лангур Франсуа – редкий вид лиственных обезьян, обитающих в юго-восточной Азии. Он распространен от Юго-Западного Китая до Северо- Восточного Вьетнама. Общее количество диких особей неизвестно, но считается, что менее 500 осталось во Вьетнаме и 1400–1650 в Китае. Около 60 лангуров содержатся в неволе в зоопарках Северной Америки. Вид назван в честь Огюста Франсуа (1857–1935), который был французским консулом в Лунгчжоу на юге Китая.

В Китае лангур Франсуа считается исчезающим видом первой категории и находится под защитой государства. За последние 40 лет в Институте зоологии и ботаники в городе Учжоу успешно вырастили 300 детенышей лангура, а 95 приматов живут в институте прямо сейчас.

Напомним, в китайском национальном заповеднике Волонг удалось снять на камеру единственную в мире панду-альбиноса.