Дитинча рідкісного виду листяних мавп вперше народилося в зоопарку Філадельфії (відео)

Новонароджену назвали Киу Бау, що в перекладі з в'єтнамського означає "дорогоцінна"

У зоопарку Філадельфії народилася мавпа виду Лангур Франсуа, яка вважається зникаючим видом в природі. Радісну новину повідомили співробітники звіринця на офіційній сторінці в Twitter.

"Ми так раді познайомити вас з нашим маленьким Лангур Франсуа! Ця маленька дівчинка народилася 13 грудня від мами і тата Мей Мей і Честера. Її звуть Куї Бау, що в перекладі з в'єтнамського означає" дорогоцінний ". Це перше народження цього виду в зоопарку", — йдеться в публікації.

Відразу після народження тварини співробітники зоопарку змушені були забрати її від матері, оскільки та не поспішала піклуватися про своє потомство. Ветеринари відвезли дитину в клініку, де організували для неї харчування і теплу ванну. Через деякий час новонароджену віддали матері, яка взяла дитинча.

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Зараз за нею пильно спостерігають і доглядають. Коли вона підросте, а температура повітря підніметься до +40 градусів, відвідувачі зоопарку зможуть побачити мавпочку наживо.

Лангур Франсуа — рідкісний вид листяних мавп, що мешкають в південно-східній Азії. Він поширений від Південно-Західного Китаю до Північно Східного В'єтнаму. Загальна кількість диких особин невідомо, але вважається, що менше 500 залишилося у В'єтнамі і 1400-1650 в Китаї. Близько 60 лангурів містяться в неволі в зоопарках Північної Америки. Вид названий на честь Огюста Франсуа (1857-1935), який був французьким консулом в Лунгчжоу на півдні Китаю.

У Китаї лангур Франсуа вважається зникаючим видом першої категорії і знаходиться під захистом держави. За останні 40 років в Інституті зоології та ботаніки в місті Учжоу успішно виростили 300 дитинчат лангура, а 95 приматів живуть в інституті прямо зараз.

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