Единственная в мире панда-альбинос попала на камеру (видео)

Первое фото этого животного удалось сделать весной 2019 года.

Центральное телевидение Китая показало видео с единственной в мире пандой-алибиносом, которая живет в национальном заповеднике Волонг в провинции Сычуань на юго-западе страны. Соответствующие кадры опубликовало и издание China Daily.

Как видно на записи, медведь пробирается сквозь растения и усаживается прямо перед камерой. У животного белая шерсть, без привычных черных пятен, и в какой-то момент можно заметить часть морды.

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Отмечается, что съемка была сделана еще в феврале прошлого года, однако на всю страну эти кадры показали только 16 января 2021-го

По информации издания, эта панда – единственный в мире альбинос. Ранее в сети появились снимки, сделанные инфракрасной камерой 20 апреля 2019 года на высоте около 2000 метров над уровнем моря в дикой природе, на которых она видна полностью. Животное абсолютно белое, а глаза у него красные.

Тогда исследователь Пекинского университета и специалист по медведям Ли Шэн, изучавший изображения, предположил, что панде – от одного до двух лет. Установить ее пол по фото оказалось невозможным.

"Если эта белая панда будет спариваться с обычной пандой, их младенцы в первом поколении все равно будут черно-белыми. Но их дети, несущие ген-альбинос, возможно, родят полностью белых панд, если их партнеры также несут такие гены", – подчеркнул Ли.

Напомним, в декабре прошлого года в китайском зоопарке Чунцин скончалась самая старая в мире панда по имени Синь Синь, которой исполнилась 38 лет 16 августа 2020 года. По человеческому летоисчислению ей было более 130 лет.