Єдина в світі панда-альбінос потрапила на камеру (відео)

Перше фото цієї тварини вдалося зробити навесні 2019 року.

Центральне телебачення Китаю показало відео з єдиною в світі пандою-алібіносом, яка живе в національному заповіднику Волонг в провінції Сичуань на південному заході країни. Відповідні кадри опублікувало і видання China Daily.

Як видно на записі, ведмідь пробирається крізь рослини і вмощується прямо перед камерою. У тварини біла шерсть, без звичних чорних плям, і в якийсь момент можна помітити частину морди.

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Відзначається, що зйомка була зроблена ще в лютому минулого року, проте на всю країну ці кадри показали тільки 16 січня 2021-го

За інформацією видання, ця панда — єдиний в світі альбінос. Раніше в мережі з'явилися знімки, зроблені інфрачервоною камерою 20 квітня 2019 року на висоті близько 2000 метрів над рівнем моря в дикій природі, на яких вона видна повністю. Тварина абсолютно біле, а очі у нього червоні.

Тоді дослідник Пекінського університету і фахівець Лі Шен, який вивчав зображення, припустив, що панді — від одного до двох років. Встановити її стать по фото виявилося неможливим.

"Якщо ця біла панда буде спаровуватися зі звичайною пандою, їх немовлята в першому поколінні все одно будуть чорно-білими. Але їхні діти, що несуть ген-альбінос, можливо, народять повністю білих панд, якщо їх партнери також несуть такі гени", — підкреслив Лі.

Нагадаємо, в грудні минулого року в китайському зоопарку Чунцин померла найстаріша в світі панда на ім'я Синь Синь, якій виповнилася 38 років 16 серпня 2020 року. За людському літочисленням їй було понад 130 років.