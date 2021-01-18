Беларусь проведет совместные военные учения с Россией в сентябре

О проведении совместных учений президенты РФ и Беларуси "договорились давно".

Президент Беларуси Александр Лукашенко обсудил с министром обороны Виктором Хрениным план белорусско-российских учений "Запад-2021", сообщило агентство БЕЛТА.

"Для меня это символично, потому что еще молодым офицером мне пришлось принимать участие в одном из таких учений советских вооруженных сил в Витебской области по отработке новых методов ведения войны", – отметил Лукашенко.

Ознакомившись с замыслом учений, он "увидел, насколько продвинулись вперед наши вооруженные силы". Лукашенко также подчеркнул, что они с президентом РФ Владимиром Путиным "давно приняли решение, что будем проводить эти учения".

Напомним, с 1975 по 1977 год Лукашенко проходил срочную службу инструктором политического отдела пограничной части в Бресте. Второй раз он проходил службу в 1980–1982 годах в Могилевской области в должности заместителя командира мотострелковой роты. Официально, сейчас он подполковник запаса. Но на военных мероприятиях часто носит форму, аналогичную форме маршала Советского Союза. Документы, утверждающие такую форму, неизвестны.

В начале января Лукашенко говорил, что не испытывает теплых чувств по отношению к украинскому президенту Владимиру Зеленскому. "Я зла не держу на Володю Зеленского. Но с колена я бы с ним не здоровался", – пояснил он.

В ноябре прошлого года Лукашенко критиковал Зеленского за позицию Киева, поддержавшего протесты в Беларуси, и пригрозил ввести санкции.

Спустя неделю после этого заявления он заявил, что в Киеве и под Варшавой американские спецслужбы создали свои центры, через которые занимаются раскачкой ситуации по всей планете.