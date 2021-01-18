Білорусь проведе спільні військові навчання з Росією у вересні

Про проведення спільних навчань президенти РФ і Білорусі "домовилися давно".

Президент Білорусі Олександр Лукашенко обговорив з міністром оборони Віктором Хрєніним план білорусько-російських навчань "Захід-2021", повідомило агентство БЕЛТА.

"Для мене це символічно, бо ще молодим офіцером мені довелося брати участь в одному з таких навчань радянських збройних сил у Вітебській області з відпрацювання нових методів ведення війни", — зазначив Лукашенко.

Ознайомившись із задумом навчань, він "побачив, наскільки просунулися вперед наші збройні сили". Лукашенко також підкреслив, що вони з президентом РФ Володимиром Путіним "давно ухвалили рішення, що будемо проводити ці навчання".

Нагадаємо: з 1975 по 1977 рік Лукашенко проходив строкову службу інструктором політичного відділу прикордонної частини в Бресті. Другий раз він проходив службу в 1980-1982 роках в Могильовській області на посаді заступника командира мотострілецької роти. Офіційно, наразі він підполковник запасу. Але на військових заходах часто носить форму, аналогічну формі маршала Радянського Союзу. Документи, які затверджують таку форму, невідомі.

На початку січня Лукашенко говорив, що не відчуває теплих почуттів у ставленні до українського президента Володимира Зеленського. "Я зла не тримаю на Володю Зеленського. Але з коліна я б з ним не вітався", — пояснив він.

У листопаді минулого року Лукашенко критикував Зеленського за позицію Києва, який підтримав протести в Білорусі, і пригрозив ввести санкції.

Через тиждень після цієї заяви він заявив, що в Києві і під Варшавою американські спецслужби створили свої центри, через які займаються розгойдуванням ситуації по всій планеті.