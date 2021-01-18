Польша инициирует заседание Совбеза ООН из-за задержания Навального
Страна ЕС заявила, что намерена провести безотлагательные дебаты с другими странами-членами Евросоюза по ситуации с Навальным.
Польша на уровне Евросоюза поставила вопрос о необходимости обратиться с совместным призывом о созыве заседания Совета Организации Объединенных Наций по правам человека Генеральной Ассамблеи ООН по делу задержания в России политика Алексея Навального.
"Польша инициировала переговоры со странами-членами ЕС, чтобы совместно провести безотлагательные дебаты в Совете ООН по правам человека по поводу ареста Навального", – написал у себя в Twitter заместитель главы польского МИДа Петр Вавжик.
Как передает "Прямый", Вавжик отметил, что если такую встречу инициирует не отдельная страна, а ЕС, то эту инициативу уже нельзя будет проигнорировать.
Отметим, что накануне, в воскресение вечером, 17-го января на задержание российского оппозиционера у себя в Twitter отреагировал министр иностранных дел Польши Збигнев Рау. Глава польского внешнеполитического ведомства отметил, что "рассчитывает на немедленное освобождение Навального", а также выразил солидарность со всей российской оппозицией:
Напомним, украинская делегация в ПАСЕ уже заявила в связи с произошедшим, что намерена вынести на обсуждение Парламентской ассамблеи вопрос обжалования полномочий российской делегации.