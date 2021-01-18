Польща ініціює засідання Радбезу ООН через затримання Навального

Країна ЄС заявила, що має намір провести невідкладні дебати з іншими країнами-членами Євросоюзу щодо ситуації з Навальним.

Польща на рівні Євросоюзу поставила питання про необхідність звернутися зі спільним закликом про скликання засідання Ради Організації Обʼєднаних Націй з прав людини Генеральної Асамблеї ООН у справі затримання в Росії політика Олексія Навального.

"Польща ініціювала переговори з країнами-членами ЄС, щоб спільно провести невідкладні дебати в Раді ООН з прав людини з приводу арешту Навального", — написав у себе в Twitter заступник голови польського МЗС Петро Вавжик.

Як передає "Прямий", Вавжик зазначив, що якщо таку зустріч ініціює не окрема країна, а ЄС, то цю ініціативу вже не можна буде проігнорувати.

Відзначимо, що напередодні, в неділю ввечері, 17-го січня на затримання російського опозиціонера у себе в Twitter відреагував міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау. Голова польського зовнішньополітичного відомства зазначив, що "розраховує на негайне звільнення Навального", а також висловив солідарність з усією російською опозицією:

Нагадаємо, українська делегація в ПАРЄ у звʼязку з тим, що сталося, вже заявила що має намір винести на обговорення Парламентської асамблеї питання оскарження повноважень російської делегації.