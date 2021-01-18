В Болгарии родился ребенок с антителами против коронавируса

Ребенка родила 28-летняя женщина, которая во время беременности была госпитализирована с COVID-19.

В Болгарии у женщины, зараженной коронавирусом, родился ребенок, у которого врачи подтвердили наличие антител к патогену. Об этом сообщает Болгарское национальное радио.

Отмечается, что во время беременности 28-летняя женщина была госпитализирована с высокой температурой и кашлем. Позже у женщины диагностировали коронавирус.

Из-за болезни врачи решили сделать пациентке кесарево сечение, так как вирус вызвал изменения в плаценте и замедлил развитие плода.

Операция прошла успешно. Малыш родился весом 2,75 килограмма и ростом 46 сантиметров.

Новорожденному сделали тест на антиген, который показал наличие антител к COVID-19. Ребенок оказался здоров, его с матерью вскоре выпишут из больницы.

Отметим, согласно исследованиям, антитела после COVID-19 сохраняются в организме человека больше 9 месяцев.