У Болгарії народилася дитина з антитілами проти коронавірусу

Дитину народила 28-річна жінка, яка під час вагітності була госпіталізована з COVID-19.

У Болгарії у жінки, зараженої коронавірусом, народилася дитина, у якї лікарі підтвердили наявність антитіл до патогену. Про це повідомляє Болгарське національне радіо.

Відзначається, що під час вагітності 28-річна жінка була госпіталізована з високою температурою і кашлем. Пізніше у жінки діагностували коронавірус.

Через хворобу лікарі вирішили зробити пацієнтці кесарів розтин, так як вірус викликав зміни в плаценті і уповільнив розвиток плоду.

Операція пройшла успішно. Малюк народився вагою 2,75 кілограма і зростом 46 сантиметрів.

Новонародженому зробили тест на антиген, який показав наявність антитіл до COVID-19. Малюк виявився здоровим, його з матір'ю незабаром випишуть з лікарні.

Відзначимо, згідно з дослідженнями, антитіла після COVID-19 зберігаються в організмі людини більше 9 місяців.