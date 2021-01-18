В день репетиции инаугурации Байдена над Капитолием появились клубы черного дыма (видео)
Пожарная служба Вашингтона сообщила, что возгорание произошло неподалеку от здания Конгресса. Огонь уже потушили.
18 января 2021 года журналист NBC News Фрэнк Торп сообщил в Twitter, что над зданием Капитолия в Вашингтоне появились клубы дыма. По его информации, часть парламентского комплекса эвакуировали.
Журналист канадского издания Global News Джексон Просков опубликовал на своей странице в Twitter видео с этими клубами дыма.
Вскоре на Twitter-аккаунте Пожарной службы Вашингтона рассказали, что возгорание произошло не в самом Капитолии, а неподалеку от него. Они сообщили, что пожар уже потушили. Пострадавших нет.
В Секретной службе США тоже проинформировали, что пожар уже ликвидирован и "угрозы для общественности нет". Однако, согласно их сообщению, в целях предосторожности здание Капитолия временно закрыли.
Telegram-канал NEXTA Live рассказал, что возгорание произошло на мосту, который находится позади Капитолия.
Отметим, сегодня, 18 января, в Капитолии должна была состояться генеральная репетиция церемонии инаугурации избранного президентом США Джо Байдена.
Фокус разбирался как должна пройти сама инаугурация Байдена, которая запланирована на 20 января.