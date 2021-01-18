У день репетиції інавгурації Байдена над Капітолієм з'явилися клуби чорного диму (відео)
Пожежна служба Вашингтона повідомила, що займання сталося неподалік від будівлі Конгресу. Вогонь уже загасили.
18 січня 2021 року журналіст NBC News Френк Торп повідомив у Twitter, що над будівлею Капітолію у Вашингтоні з'явилися клуби диму. За його інформацією, частину парламентського комплексу евакуювали.
Журналіст канадського видання Global News Джексон Проскі опублікував на своїй сторінці у Twitter відео з цими клубами диму.
Незабаром на Twitter-акаунті Пожежної служби Вашингтона розповіли, що займання сталося не в самому Капітолію, а неподалік від нього. Вони повідомили, що пожежу вже загасили. Постраждалих немає.
У Секретній службі США теж поінформували, що пожежа вже ліквідована і "загрози для громадськості немає". Однак, згідно з їх повідомленням, у цілях обережності будівлю Капітолію тимчасово закрили.
Telegram-канал NEXTA Live розповів, що загоряння сталося на мосту, який розташований позаду Капітолію.
Зазначимо, що сьогодні, 18 січня, у Капітолію повинна була відбутися генеральна репетиція церемонії інавгурації обраного президента США Джо Байдена.
Фокус розбирався як повинна пройти сама інавгурація Байдена, яка запланована на 20 січня.