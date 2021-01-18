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"Спецоперация против мафии": в Италии задержали еще 49 человек, включая мэра города - СМИ

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полиция, италия, правоохранители, мафия, аресты, борьба с мафией, Ндрангета
Фото: ANSA | Итальянские правоохранители

Одним из арестованных является Джузеппе Ида, мэр города Розарно. Правоохранители подозревают, что его могли избрать на должность при поддержке клана "Пизано".

Итальянские правоохранители продолжают борьбу против местных мафиозных кланов. В частности, 18 января 2021 года они провели спецоперацию "Фауст", в ходе которой в десятке городов Италии были задержаны еще 49 человек, которые могут быть причастны к деятельности мафиозного клана "Ндрангета". Об этом рассказывает издание ANSA.

По информации СМИ, задержанных подозревают в причастности к преступлениям, которые связаны с наркоторговлей, вымогательством, незаконным владением оружием, покушениями на убийство и подкупом избирателей.

Также издание ANSA сообщило, что 18 января был арестован Джузеппе Ида, мэр города Розарно, который находится в регионе Калабрия. Именно этот регион считается центром деятельности клана "Ндрангета". По версии следствия, Джузеппе Иду на выборах 2016 года могли избрать при поддержке местного клана "Пизано", в обмен на что политик якобы пообещал им должности в местном муниципалитете. Его и другого чиновника из Розарно, Доменико Скриву, поместили под домашний арест.

Напомним, 11 января в Италии стартовал крупнейший судебный процесс над мафией. Перед судом в Калабрии предстанут 355 членов итальянской мафиозной семьи Манкузо. Помимо обвиняемых в судебном процессе должны принять участие более 900 свидетелей, 400 адвокатов и 58 государственных свидетелей, которые пошли на сделку со следствием. Все обвиняемые входят в группировку "Ндрангета". Для прочтения всех фамилий и имен подсудимых потребовалось три часа.

Отметим, в 2018 году президент Италии пообещал, что страна победит мафию.