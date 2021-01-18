"Спецоперация против мафии": в Италии задержали еще 49 человек, включая мэра города - СМИ

Одним из арестованных является Джузеппе Ида, мэр города Розарно. Правоохранители подозревают, что его могли избрать на должность при поддержке клана "Пизано".

Итальянские правоохранители продолжают борьбу против местных мафиозных кланов. В частности, 18 января 2021 года они провели спецоперацию "Фауст", в ходе которой в десятке городов Италии были задержаны еще 49 человек, которые могут быть причастны к деятельности мафиозного клана "Ндрангета". Об этом рассказывает издание ANSA.

По информации СМИ, задержанных подозревают в причастности к преступлениям, которые связаны с наркоторговлей, вымогательством, незаконным владением оружием, покушениями на убийство и подкупом избирателей.

Также издание ANSA сообщило, что 18 января был арестован Джузеппе Ида, мэр города Розарно, который находится в регионе Калабрия. Именно этот регион считается центром деятельности клана "Ндрангета". По версии следствия, Джузеппе Иду на выборах 2016 года могли избрать при поддержке местного клана "Пизано", в обмен на что политик якобы пообещал им должности в местном муниципалитете. Его и другого чиновника из Розарно, Доменико Скриву, поместили под домашний арест.

Напомним, 11 января в Италии стартовал крупнейший судебный процесс над мафией. Перед судом в Калабрии предстанут 355 членов итальянской мафиозной семьи Манкузо. Помимо обвиняемых в судебном процессе должны принять участие более 900 свидетелей, 400 адвокатов и 58 государственных свидетелей, которые пошли на сделку со следствием. Все обвиняемые входят в группировку "Ндрангета". Для прочтения всех фамилий и имен подсудимых потребовалось три часа.

Отметим, в 2018 году президент Италии пообещал, что страна победит мафию.