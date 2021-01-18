"Спецоперація проти мафії": в Італії затримали ще 49 осіб, включаючи мера міста — ЗМІ

Одним із заарештованих є Джузеппе Іда, мер міста Розарно. Правоохоронці підозрюють, що його могли обрати на посаду за підтримки клану "Пізано".

Італійські правоохоронці продовжують боротьбу проти місцевих мафіозних кланів. Зокрема, 18 січня 2021 року ці фірми провели спецоперацію "Фауст", у ході якої в десятці міст Італії були затримані ще 49 осіб, які можуть бути причетні до діяльності мафіозного клану "Ндрангета". Про це розповідає видання ANSA.

За інформацією ЗМІ, затриманих підозрюють у причетності до злочинів, які пов'язані з наркоторгівлею, вимаганням, незаконним володінням зброєю, замахами на вбивство і підкупом виборців.

Також видання ANSA повідомило, що 18 січня був заарештований Джузеппе Іда, мер міста Розарно, який перебуває в регіоні Калабрія. Саме цей регіон вважається центром діяльності клану "Ндрангета". За версією слідства, Джузеппе Іду на виборах 2016 року могли обрати за підтримки місцевого клану "Пізано", в обмін на що політик нібито пообіцяв їм посади в місцевому муніципалітеті. Його та іншого чиновника з Розарно Доменіко Скриву помістили під домашній арешт.

Нагадаємо: 11 січня в Італії стартував найбільший судовий процес над мафією. Перед судом у Калабрії постануть 355 членів італійської мафіозної сім'ї Манкузо. Крім обвинувачених у судовому процесі, повинні взяти участь більше 900 свідків, 400 адвокатів і 58 державних свідків, які пішли на угоду зі слідством. Усі обвинувачені входять в угруповання "Ндрангета". Для прочитання всіх прізвищ і імен підсудних знадобилося три години.

Зазначимо, що в 2018 році президент Італії пообіцяв, що країна переможе мафію.