Россия выходит из договора об “открытом небе”, появилась реакция Украины

Выход стал ответом РФ на аналогичные действия Соединенных Штатов Америки.

США вышли из договора под "надуманными предлогами", тем самым нарушив баланс среди стран-участниц, — сообщается на сайте МИД РФ.

"Российская сторона выдвинула конкретные, соответствующие фундаментальным положениям договора, предложения по поддержанию его жизнеспособности в новых условиях. С сожалением констатируем, что они не получили поддержки со стороны союзников США", — идется в заявлении.

Также в российском ведомстве отметили, что из-за отсутствия прогресса в функционировании договора, они были вынуждены начать процедуру по выходу России из него.

В украинском Министерстве иностранных дел называют это очередным примером реализации Россией ее разрушающего внешнеполитического курса. Он направлен на уничтожение европейской архитектуры безопасности и разрушения контроля над вооружением.

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"Россия грубо нарушала договор об открытом небе в период с 2009 по 2020 годы, путем уменьшения зоны его применения через оккупацию части Грузии и Украины", — подчеркивают в МИД Украины.

Договор об открытом небе – предусматривает установление режима "открытого неба". Страны, которые подписали договор (33 страны) могут совершать наблюдательные полеты над территорией стран-участниц. Цель – контроль и наблюдения за военной деятельностью, мониторинга кризисных ситуаций и других ситуаций.

Напомним, ранее США вышли из договора из-за постоянных грубых нарушений его правил Россией.