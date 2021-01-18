Росія виходить з договору про "відкрите небо", з'явилася реакція України

Вихід став відповіддю РФ на аналогічні дії Сполучених Штатів Америки.

США вийшли з договору під "надуманими приводами", тим самим порушивши баланс серед країн-учасниць, — повідомляється на сайті МЗС РФ.

"Російська сторона висунула конкретні, відповідні фундаментальним положенням договору, пропозиції з підтримки його життєздатності в нових умовах. З жалем констатуємо, що вони не отримали підтримки з боку союзників США", — йдеться в заяві.

Також в російському відомстві зазначили, що через відсутність прогресу у функціонуванні договору, вони були змушені почати процедуру щодо виходу Росії з нього.

В українському Міністерстві закордонних справ називають це черговим прикладом реалізації Росією її руйнівного зовнішньополітичного курсу. Він спрямований на знищення європейської архітектури безпеки і руйнування контролю над озброєнням.

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"Росія грубо порушувала договір про відкрите небо в період з 2009 по 2020 роки, шляхом зменшення зони його застосування через окупацію частини Грузії та України", — підкреслюють у МЗС України.

Договір про відкрите небо — передбачає встановлення режиму "відкритого неба". Країни, які підписали договір (33 країни) можуть здійснювати спостережні польоти над територією країн-учасниць. Мета — контроль і спостереження за військовою діяльністю, моніторингу кризових та інших ситуацій.

Нагадаємо: раніше США вийшли з договору через постійні грубі порушення його правил Росією.