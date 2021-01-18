В Китае спасатели получили сигнал от шахтеров, которых больше недели считали погибшими (фото)

Из 22 горняков, оказавшихся под завалами, 12 выжили. Судьба еще десяти человек неизвестна

В китайской провинции Шаньдун спасатели извлекли из-под земли записку от горняков, которых завалило в шахте 10 января. До этого времени они считались погибшими.

Об этом сообщает агентство Синьхуа.

В записке говорится, что из 22 горняков, оказавшихся под завалами, 12 – живы. Судьба еще десяти человек пока остается неизвестной.

Спасатели рассказали, что они почувствовали, как люди тянут металлические тросы, используемые для доставки продовольствия в воскресенье вечером. Ранее спасатели пробурили канал, постучали по бурильной трубе и услышали ответный стук.

Взрыв на золотом руднике в Шаньдуне произошел в воскресенье, 10 января, примерно в 240 м от входа в шахту. В этом время там работали 22 горняка.

Спасатели пытаются установить контакт с попавшими в западню людьми.

Напомним, 28 декабря 2020 года на Луганщине на шахте "Золоте" произошел обвал. Под завалом оказалось двое шахтеров.