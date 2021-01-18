У Китаї рятувальники отримали сигнал від шахтарів, яких більше тижня вважали загиблими (фото)

З 22 гірників, які опинилися під завалами, 12 вижили. Доля ще десяти чоловік невідома

У китайській провінції Шаньдун рятувальники витягли з-під землі записку від гірників, яких завалило у шахті 10 січня. До цього часу вони вважалися загиблими.

Про це повідомляє агентство Сіньхуа.

У записці говориться, що з 22 гірників, які опинилися під завалами, 12 — живі. Доля ще десяти чоловік поки залишається невідомою.

Рятувальники розповіли, що вони відчули, як люди тягнуть металеві троси, використовувані для доставки продовольства в неділю ввечері. Раніше рятувальники пробурили канал, постукали по бурильнії трубі й почули у відповідь стук.

Вибух на золотому руднику в Шаньдуні стався в неділю, 10 січня, приблизно в 240м від входу в шахту. У цей час там працювали 22 гірники.

Рятувальники намагаються встановити контакт з людьми, які потрапили в пастку.

Нагадаємо, 28 грудня 2020 року на Луганщині на шахті "Золоте" стався обвал. Під завалом опинилося двоє шахтарів.