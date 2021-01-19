В России сообщили о 100-процентной эффективности своей второй вакцины от коронавируса

Вывод об эффективности препарата сделан на основе клинических испытаний с участием 100 человек.

В Роспотребнадзоре заявили, что эффективность вакцины "ЭпиВакКорона" составляет 100%. Об этом сообщило агентство ТАСС.

"Эффективность вакцины складывается из ее иммунологической эффективности и профилактической эффективности. По результатам первой и второй фаз клинических испытаний иммунологическая эффективность вакцины "ЭпиВакКорона" составляет 100%", – говорится в сообщении.

При этом накануне в Роспотребнадзоре сообщили, что в России 20 января начнут проводить тесты на поствакцинальный иммунитет к коронавирусу после прививки препаратом "ЭпиВакКорона".

Власти 18 января объявили о начале в России масштабной вакцинации. Использоваться будут два зарегистрированных в стране препарата: "Спутник V" и "ЭпиВакКорона". Первая вакцина была создана в Центре имени Гамалеи в августе, а вторая – в центре "Вектор" в октябре.

По данным Минздрава РФ, за последнюю неделю по регионам развезли 600 тыс. доз "Спутника V", до конца января будет доставлено 2 млн доз. Поставки "ЭпиВакКороны" пока не носят массового характера. Масштабное ее применение начнется в феврале.

В начале декабря Роспотребнадзор сообщал, что клинические исследования вакцины "ЭпиВакКорона" завершены, проводятся два пострегистрационных клинических исследования: с участием 150 человек старше 60 лет и с участием 3000 человек старше 18 лет (2250 человек получат вакцину, 750 – плацебо).

Пострегистрационные исследования вакцины будут продолжаться шесть месяцев после вакцинации последнего участника.

Для вакцинации будет использоваться такая схема: две дозы с интервалом в 2–3 недели и далее ревакцинация с периодичностью от 1 до 3 лет.

Вакцина прошла доклинические исследования продолжительностью 4,5 месяца на животных.

Первая фаза клинического исследования вакцины представляла собой открытое исследование (добровольцы знали, какой препарат им вводится), вторая фаза – слепое плацебо-контролируемое исследование. В первой фазе приняли участие 14 человек, во второй – 86. Это были здоровые люди в возрасте от 18 до 60 лет.

"В рамках клинических исследований фазы I-II индукция специфических антител произошла у 100% добровольцев", – сообщил "Вектор".

Целью третьей фазы клинических исследований названо получение дополнительных данных о безопасности и эффективности вакцины. "Таким образом исследования безопасности и эффективности вакцины "ЭпиВакКорона" будут продолжены при проведении III-IV фазы клинических исследований", – заявил Роспотребнадзор.

Напомним, 11 августа президент РФ Владимир Путин заявил, что в Россия первой в мире зарегистрировала вакцину против COVID-19, а одна из его дочерей уже проверила вакцину на себе. Уже на следующий день президент Филиппин Родриго Дутерте принял предложение Москвы о поставке в его страну вакцины "Спутник V".

6 января создатели вакцины "Спутник V" заявили, что их препаратом привили уже более 1 миллиона жителей России.