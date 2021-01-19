У Росії повідомили про 100-відсоткову ефективність своєї другої вакцини від коронавірусу

Висновок про ефективність препарату зроблений на основі клінічних випробувань за участю 100 осіб.

У Росспоживнагляді заявили, що ефективність вакцини "ЕпіВакКорона" становить 100%. Про це повідомило агентство ТАСС.

"Ефективність вакцини складається з її імунологічної ефективності та профілактичної ефективності. За результатами першої та другої фаз клінічних випробувань імунологічна ефективність вакцини" ЕпіВакКорона "становить 100%", — говориться в повідомленні.

При цьому напередодні в Росспоживнагляді повідомили, що в Росії 20 січня почнуть проводити тести на поствакцинальний імунітет до коронавірусу після щеплення препаратом "ЕпіВакКорона".

Влада 18 січня оголосила про початок в Росії масштабної вакцинації. Використовуватимуться два зареєстровані в країні препарату: "Супутник V" і "ЕпіВакКорона". Перша вакцина була створена в Центрі імені Гамалії в серпні, а друга — в центрі "Вектор" в жовтні.

За даними Міністерства охорони здоров'я РФ, за останній тиждень по регіонах розвезли 600 тис. Доз "Супутника V", до кінця січня буде доставлено 2 млн доз. Поставки "ЕпіВакКорони" поки не носять масового характеру. Її масштабне застосування почнеться в лютому.

На початку грудня Росспоживнагляд повідомляв, що клінічні дослідження вакцини "ЕпіВакКорона" завершені, проводяться два постреєстраційні клінічні дослідження: за участю 150 чоловік старше 60 років і за участю 3000 чоловік старше 18 років (2250 осіб отримають вакцину, 750 — плацебо).

Післяреєстраційні дослідження вакцини триватимуть шість місяців після вакцинації останнього учасника.

Для вакцинації використовуватиметься така схема: дві дози з інтервалом в 2-3 тижні і далі ревакцинація з періодичністю від 1 до 3 років.

Вакцина пройшла доклінічні дослідження тривалістю 4,5 місяці на тварин.

Перша фаза клінічного дослідження вакцини представляла собою відкрите дослідження (добровольці знали, який препарат їм вводиться), друга фаза — сліпе плацебо-контрольоване дослідження. У першій фазі взяли участь 14 осіб, у другій — 86. Це були здорові люди у віці від 18 до 60 років.

"У рамках клінічних досліджень фази I-II індукція специфічних антитіл сталася у 100% добровольців", — повідомив "Вектор".

Метою третьої фази клінічних досліджень названо отримання додаткових даних про безпеку та ефективність вакцини. "Таким чином дослідження безпеки та ефективності вакцини" ЕпіВакКорона "будуть продовжені при проведенні III-IV фази клінічних досліджень", — заявив Росспоживнагляд.

Нагадаємо, 11 серпня президент РФ Володимир Путін заявив, що в Росія першою у світі зареєструвала вакцину проти COVID-19, а одна з його дочок вже перевірила вакцину на собі. Вже на наступний день президент Філіппін Родріго Дутерте прийняв пропозицію Москви про постачання в його країну вакцини "Супутник V".

6 січня творці вакцини "Супутник V" заявили, що їх препаратом прищепили вже більше 1 мільйона жителів Росії.