В Таиланде суд отправил в тюрьму женщину на 43 года за оскорбление короля

Изначально приговор был в два раза больше и составлял 87 лет, но его сократили вдвое.

В Таиланде суд приговорил женщину к 43,5 годам тюремного заключения по статье об оскорблении короля и монархии. Об этом со ссылкой на местные источники сообщает The Independent.

Отмечается, что она – государственная служащая, ей более 60 лет. Ее признали виновной в почти трех десятках нарушений этой статьи: она обнародовала в соцсетях аудиозапись с критикой тайского режима. Изначально ее приговор был в два раза больше и составлял 87 лет, но его сократили вдвое после того, как она признала вину.

Это самый суровый подобный приговор за последние годы: предыдущий "рекорд" принадлежал продавцу, которого отправили в тюрьму на 35 лет.

"Вердикт суда шокирует и показывает, насколько жестоко власть готова наказывать критику монархии", – заявил журналистам представитель правозащитной организации Human Rights Watch Сунай Пхасук.

Напомним, в Таиланде проходят крупные антиправительственные митинги. Одно из главных требований – реформа монархии. Недавно король Таиланда Маха Вачиралонгкорн решил быть ближе к народу на фоне продолжающихся протестов в стране и отправился с визитами по местным тюрьмам. Компанию ему составила его фаворитка Сининат Вонгваджирапакди. Королеву Сутиду монарх с собой не взял.