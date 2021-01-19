Болезнь поразила все органы: британский пилот лечился от коронавируса 243 дня

Болезнь у британца Николаса Синотта протекала в очень тяжелой форме, проблемы с органами возникали в том числе из-за большого количества препаратов, которые давали ему врачи.

Пилот авиакомпании British Airways Николас Синотт, который на протяжении восьми месяцев (243 дней) боролся с COVID-19 в американской больнице, вернулся домой в Лондон. Об этом во вторник, 19 января, пишет The Mirror.

В материале говорится, что пилот в марте 2020 года осуществлял обычный для себя рейс из Лондона в Хьюстон, США. Тогда он почувствовал симптомы коронавируса. Его положили в госпиталь Memorial Hermann и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких из-за дыхательной недостаточности.

Спустя некоторое время его подключили также к аппарату искусственного кровообращения.

"Все органы его тела были поражены COVID-19", – рассказал журналистам доктор Бисважит Кэр из UT Health.

Проблемы с органами возникали в том числе из-за большого количества препаратов, которые давали ему врачи.

По словам Кэра, до заражения у мужчины было очень хорошее здоровье, он сумел пережить COVID-19. Еще одним фактором, по их мнению, стала жена Николаса по имени Никки, которая на протяжении восьми месяцев не отходила от его койки.

Фото: The Mirror

Сам Синотт по возвращении в Лондон сказал, что пройденный им путь был непростым. Мужчина выразил надежду, что однажды снова вернется в Хьюстон, который он наблюдал ежедневно из окна больницы, где лечился.

Фото: The Mirror

"Я хочу вернуться и навестить всех своих друзей, и я хочу лично поблагодарить их за все, что они для меня сделали", – отметил мужчина.

Напомним, ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, как в нашей стране считают тех, кто излечился от коронавирусного заболевания. Помимо этого, Академия семейной медицины Украины опубликовала памятку, которая помогает понять, что COVID-19 в организме был побежден.