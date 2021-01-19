Фонд Навального выпустил фильм о "дворце Путина" в Геленджике за 100 млрд рублей (фото, видео)

Стоимость резиденции оценивается в 100 млрд рублей, ее спонсируют две госкомпании — Роснефть и Транснефть.

На территории резиденции есть ледовая арена, которая фактически зарыта под землей, церковь, оранжерея, амфитеатр и 80-ми метровый мост, — сообщают авторы видео на сайте Навального.

Площадь самого дворца составляет 17 691 квадратный метр, а площадь участка под ним еще 68 гектаров. Площадь всего комплекса позволит поместить там 39 княжеств Монако. При этом комплекс построен так, что к нему нельзя подобраться ни по земле, ни по морю, ни по воздуху. А все сотрудники проходят проверку в несколько этапов, прежде чем попасть на территорию комплекса.

Авторы опубликовали двухчасовой фильм, в котором рассказывается про историю резиденции, а также публикуется детальный архитектурный план здания.

"Мы публикуем его архитектурные планы — от расстановки мебели до вентиляционных решеток. Каждое помещение, каждый коридор, каждый квадратный метр — отныне достояние общественности. С этого момента миллионы россиян смогут побывать дома у Путина", — утверждают авторы.

[ + – ] Ледовая арена и церковь [ + – ] План резиденции [ + – ] Общий вид на резиденцию [ + – ] Вид на резиденцию [ + – ] План дворца

Стоимость резиденции оценивается в 100 млрд рублей, ее строительство спонсируют за счет двух госкомпаний России – Роснефть и Транснефть. Их возглавляют ближайшие соратники Путина – Сечин и Токарев.

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Напомним, ранее Навальный публиковал фото особняка друга Путина Тимченко.

Также Алексей Навальный вернулся из Германии в Россию, где его сразу задержали.