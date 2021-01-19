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Фонд Навального выпустил фильм о "дворце Путина" в Геленджике за 100 млрд рублей (фото, видео)

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Фото: ria.ru | На территории комплекса может поместиться 39 княжеств Монако.

Стоимость резиденции оценивается в 100 млрд рублей, ее спонсируют две госкомпании — Роснефть и Транснефть.

На территории резиденции есть ледовая арена, которая фактически зарыта под землей, церковь, оранжерея, амфитеатр и 80-ми метровый мост, — сообщают авторы видео на сайте Навального.

Площадь самого дворца составляет 17 691 квадратный метр, а площадь участка под ним еще 68 гектаров. Площадь всего комплекса позволит поместить там 39 княжеств Монако. При этом комплекс построен так, что к нему нельзя подобраться ни по земле, ни по морю, ни по воздуху. А все сотрудники проходят проверку в несколько этапов, прежде чем попасть на территорию комплекса.

Авторы опубликовали двухчасовой фильм, в котором рассказывается про историю резиденции, а также публикуется детальный архитектурный план здания.

"Мы публикуем его архитектурные планы — от расстановки мебели до вентиляционных решеток. Каждое помещение, каждый коридор, каждый квадратный метр — отныне достояние общественности. С этого момента миллионы россиян смогут побывать дома у Путина", — утверждают авторы.

дворец путина
Ледовая арена и церковь
дворец путина
План резиденции
дворец путина
Общий вид на резиденцию
дворец путина
Вид на резиденцию
дворец путина
План дворца
дворец путина
дворец путина
дворец путина
дворец путина
дворец путина

Стоимость резиденции оценивается в 100 млрд рублей, ее строительство спонсируют за счет двух госкомпаний России – Роснефть и Транснефть. Их возглавляют ближайшие соратники Путина – Сечин и Токарев.

Напомним, ранее Навальный публиковал фото особняка друга Путина Тимченко.

Также Алексей Навальный вернулся из Германии в Россию, где его сразу задержали.