Фонд Навального випустив фільм про "палац Путіна" в Геленджику за 100 млрд рублів (фото, відео)

Вартість резиденції оцінюється у 100 млрд рублів, її спонсорують дві держкомпанії — Роснефть і Транснефть.

На території резиденції є льодова арена, яка фактично зарита під землею, церква, оранжерея, амфітеатр і 80-ти метровий міст, — повідомляють автори відео на сайті Навального.

Площа самого палацу складає 17 691 квадратний метр, а площа ділянки під ним ще 68 гектарів. Площа всього комплексу дозволить помістити там 39 князівств Монако. При цьому комплекс побудований так, що до нього не можна підібратися ні по землі, ні по морю, ні по повітрю. А всі співробітники проходять перевірку в декілька етапів, перш ніж потрапити на територію комплексу.

Автори опублікували двогодинний фільм, в якому розповідається про історію резиденції, а також публікується детальний архітектурний план будівлі.

"Ми публікуємо його архітектурні плани — від розміщення меблів до вентиляційних решіток. Кожне приміщення, кожен коридор, кожен квадратний метр — відтепер надбання громадськості. З цього моменту мільйони росіян зможуть побувати вдома у Путіна", — стверджують автори.

[ + – ] Льодова арена і церква [ + – ] план резиденції [ + – ] Загальний вигляд на резиденцію [ + – ] Вид на резиденцію [ + – ] план палацу

Вартість резиденції оцінюється в 100 млрд рублів, її будівництво спонсорують за рахунок двох держкомпаній Росії — Роснефть і Транснефть. Їх очолюють найближчі соратники Путіна — Сечин і Токарев.

[ + – ]

Нагадаємо, раніше Навальний публікував фото особняка друга Путіна Тимченко.

Також Олексій Навальний повернувся з Німеччини в Росію, де його відразу затримали.