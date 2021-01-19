Общежитие в Челябинской области превратилось в настоящую ледяную пещеру (фото, видео)

В аварийной постройке прорваны трубы, а о горячем душе местные жильцы могут "только мечтать".

Жилое общежитие в городе Чебаркуль Челябинской области Российской Федерации промерзло вплоть до образования в парадном дома и на лестничных площадках ледяных "сталагмитов" и "сталактитов".

"Старое общежитие из-за морозов стало похоже на ледяную пещеру – рассыпающееся здание, в котором живут люди, не держит тепло и изнутри покрылось снегом и льдом", – сообщает издание "Знак", публикуя фото с обледенелого изнутри строения.

Как рассказала собственница комнаты в указанном доме Марина Исламова: "Общежитие построено в 1968 году, здесь никогда не было ремонта. Экспертиза, проведенная чебаркульской администрацией, показала, что здание пригодно для проживания".

По ее словам, жильцы собрали средства и провели независимую экспертизу, которая опровергает это утверждение: "Износ несущих конструкций составил 77%, общий износ здания – 74,37%".

Источник: Znak.com

Российский Telegram-канал "Mash" опубликовал видео, снятое одним из жильцов аварийного дома, назвав такое обиталище людей "дворцом снежной королевы".

"Дворец снежной королевы расположился в Чебаркуле. Каток на лестнице, сосульки в комнатах (всего их 147) и прочие прелести. Здание на Электростальской не подлежит ремонту – каркас износился, канализации просто нет. Люди вынуждены пользоваться электрообогревателями и бегать в биотуалет. А потом снова возвращаться в ледяную общагу", – сообщается в публикации.

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В аварийной постройке прорваны трубы, а о горячем душе здешние жильцы, среди которых есть инвалиды, "могут только мечтать". При этом, отмечается, что никаких альтернативных условий проживания жильцам общежития предоставлять никто не спешит.

По словам жильцов, после череды скандалов чиновники Чебаркуля провели обследование дома и постановили, что вместо переселения здесь "целесообразно сделать капитальный ремонт". Однако, по данным независимой экспертизы, восстановить строительные конструкции исследуемого жилого дома до работоспособного состояния при помощи капитального ремонта невозможно.

Напомним, в понедельник, 18 января на горнолыжную трассу в районе Домбая Карачаево-Черкессии сошла лавина, завалив, по предварительным данным, от четырех до 12 человек.