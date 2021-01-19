Гуртожиток в Челябінській області перетворився на справжню крижану печеру (фото, відео)

В аварійній споруді прорвані труби, а про гарячий душ місцеві мешканці можуть "тільки мріяти".

Житловий гуртожиток у місті Чебаркуль Челябінської області Російської Федерації промерз аж до утворення в підʼїзді будинку і на сходових майданчиках крижаних "сталагмітів" і "сталактитів".

"Старий гуртожиток через морози став схожий на крижану печеру — розсипається будинок, в якому живуть люди, не тримає тепло і зсередини покрилося снігом і льодом", — повідомляє видання "Знак", публікуючи фото зі зледенілої зсередини будівлі.

Як розповіла власниця кімнати в зазначеному будинку Марина Ісламова: "Гуртожиток побудовано в 1968 році, тут ніколи не було ремонту. Експертиза, проведена Чебаркульскою адміністрацією, показала, що будівля придатна для проживання".

За її словами, мешканці зібрали кошти і провели незалежну експертизу, яка спростовує це твердження: "Знос несучих конструкцій склав 77%, загальний знос будівлі — 74,37%".

Джерело: Znak.com

Російський Telegram-канал "Mash" опублікував відео, зняте одним з мешканців аварійного будинку, назвавши таке житло людей "палацом снігової королеви".

"Палац снігової королеви розташувався в Чебаркулі. Ковзанка на сходах, бурульки в кімнатах (всього їх 147) та інші принади. Будівля на Електростальскій не підлягає ремонту — каркас зносився, каналізації просто немає. Люди змушені користуватися електрообігрівачами та бігати в біотуалет. А потім знову повертатися в крижаний гуртожиток ", — повідомляється в публікації.

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В аварійній споруді прорвані труби, а про гарячий душ тутешні мешканці, серед яких є інваліди, "можуть тільки мріяти". При цьому, наголошується, що ніяких альтернативних умов проживання мешканцям гуртожитку надавати ніхто не поспішає.

За словами мешканців, після низки скандалів чиновники Чебаркулі провели обстеження будинку і постановили, що замість переселення тут "доцільно зробити капітальний ремонт". Однак, за даними незалежної експертизи, відновити будівельні конструкції досліджуваного житлового будинку до працездатного стану за допомогою капітального ремонту неможливо.

Нагадаємо, в понеділок, 18 січня на гірськолижну трасу в районі Домбая Карачаєво-Черкесії зійшла лавина, заваливши, за попередніми даними, від чотирьох до 12 осіб.