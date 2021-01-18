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На горнолыжном курорте в России сошла лавина. Под завалами снега могут быть дети (видео)

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лавина, горнолыжный курорт, снег

Под снегом могло оказаться до 20 человек. Уже известно, что сход лавины был принудительным.

На горнолыжную трассу в районе Домбая Карачаево-Черкессии сошла лавина, под снежным завалом могут находиться от четырех до 12 человек. Об этом в понедельник, 18 ноября, сообщает ТАСС.

"В поселке Домбай на горе Мусса-Ачитара произошел сход снежной лавины на горнолыжную трассу, под снегом оказались два вагончика, где находится пункта проката горнолыжного снаряжения, а также повреждено кафе", – рассказал собеседник издания.

В МЧС РФ информацию о сходе лавины подтвердили. Сообщение об инциденте поступило в 13.30 по местному времени. 

"Проводится обследование тела лавины, работают спасатели", – сказали в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям. 

Ведомство привлечет для поиска пострадавших 172 человека.

Также оперативные службы сообщили, что предварительно пострадали четыре человека. В экстренных службах агентству сообщили, что сход лавины был принудительным.

В свою очередь, "Интерфакс" со ссылкой на свои источники пишет, что под лавину попали дети, а всего под снегом могли оказаться до 20 человек.

Около 15.40 по местному времени стало известно, что из-под завалов вытащили женщину – сотрудницу отеля. Она получила травмы средней степени тяжести и получает помощь медиков.

Ранее сообщалось, что лавина накрыла 5 домов с людьми на горнолыжном курорте под Норильском. Под толщей снега оказались пять курортных домиков. К счастью, семью с детьми, которая отдыхая в домиках, удалось спасти.

Отметим, ранее в турецкой провинции Ван в результате схода лавины с трассы Ван-Бахчисарай снесло микроавтобус и снегоуборочную машину. Погибли пять человек, шесть подняли живыми.