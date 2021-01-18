На гірськолижному курорті в Росії зійшла лавина. Під завалами снігу можуть бути діти (відео)

Під снігом могло виявитися до 20 осіб. Уже відомо, що сходження лавини було примусовим.

На гірськолижну трасу в районі Домбая Карачаєво-Черкесії зійшла лавина, під сніговим завалом можуть знаходитися від чотирьох до 12 осіб. Про це в понеділок, 18 листопада, повідомляє ТАСС.

"У селищі Домбай на горі Мусса-Ачитара сталося сходження снігової лавини на гірськолижну трасу, під снігом опинилися два вагончики, де знаходиться пункт прокату гірськолижного спорядження, а також пошкоджено кафе", — розповів співрозмовник видання.

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У МНС РФ інформацію про схід лавини підтвердили. Повідомлення про інцидент надійшло о 13:30 за місцевим часом.

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"Проводиться обстеження тіла лавини, працюють рятувальники", — сказали в прес-службі Міністерства з надзвичайних ситуацій.

Відомство приверне для пошуку постраждалих 172 людини.

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Також оперативні служби повідомили, що попередньо постраждали чотири людини. В екстрених службах агентству повідомили, що сходження лавини було примусовим.

У свою чергу, "Інтерфакс" з посиланням на свої джерела пише, що під лавину потрапили діти, а всього під снігом могли опинитися до 20 осіб.

Близько 15:40 за місцевим часом стало відомо, що з-під завалів витягли жінку — співробітницю готелю. Вона отримала травми середнього ступеня тяжкості і отримує допомогу медиків.

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Раніше повідомлялося, що лавина накрила 5 будинків з людьми на гірськолижному курорті під Норильськом. Під товщею снігу виявилися п'ять курортних будиночків. На щастя, сім'ю з дітьми, яка відпочиваючи в будиночках, вдалося врятувати.

Відзначимо, раніше в турецькій провінції Ван через сходження лавини з траси Ван-Бахчисарай знесло мікроавтобус і снігоприбиральну машину. Загинули п'ять осіб, шість підняли живими.