RU
RU
Розділи
Матеріали
Світ

На гірськолижному курорті в Росії зійшла лавина. Під завалами снігу можуть бути діти (відео)

118
лавина, гірськолижний курорт, сніг

Під снігом могло виявитися до 20 осіб. Уже відомо, що сходження лавини було примусовим.

На гірськолижну трасу в районі Домбая Карачаєво-Черкесії зійшла лавина, під сніговим завалом можуть знаходитися від чотирьох до 12 осіб. Про це в понеділок, 18 листопада, повідомляє ТАСС.

"У селищі Домбай на горі Мусса-Ачитара сталося сходження снігової лавини на гірськолижну трасу, під снігом опинилися два вагончики, де знаходиться пункт прокату гірськолижного спорядження, а також пошкоджено кафе", — розповів співрозмовник видання.

У МНС РФ інформацію про схід лавини підтвердили. Повідомлення про інцидент надійшло о 13:30 за місцевим часом.

"Проводиться обстеження тіла лавини, працюють рятувальники", — сказали в прес-службі Міністерства з надзвичайних ситуацій.

Відомство приверне для пошуку постраждалих 172 людини.

Також оперативні служби повідомили, що попередньо постраждали чотири людини. В екстрених службах агентству повідомили, що сходження лавини було примусовим.

У свою чергу, "Інтерфакс" з посиланням на свої джерела пише, що під лавину потрапили діти, а всього під снігом могли опинитися до 20 осіб.

Близько 15:40 за місцевим часом стало відомо, що з-під завалів витягли жінку — співробітницю готелю. Вона отримала травми середнього ступеня тяжкості і отримує допомогу медиків.

Раніше повідомлялося, що лавина накрила 5 будинків з людьми на гірськолижному курорті під Норильськом. Під товщею снігу виявилися п'ять курортних будиночків. На щастя, сім'ю з дітьми, яка відпочиваючи в будиночках, вдалося врятувати.

Відзначимо, раніше в турецькій провінції Ван через сходження лавини з траси Ван-Бахчисарай знесло мікроавтобус і снігоприбиральну машину. Загинули п'ять осіб, шість підняли живими.