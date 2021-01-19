В Китае чиновники привязали к столбу пенсионера за прогулку во время локдауна (видео)

В китайской провинции Хэбэй зафиксирована новая вспышка COVID-19, во всей провинции действует жесткий карантин.

Местные чиновники решили публично пристыдить пожилого человека за прогулку при "такой тяжелой ситуации", — сообщает Daily Mail.

Сообщается, что инцидент произошел в провинции Хэбэй в районе города Шицзячжуане. В городе фиксируют новую вспышку заболевания на COVID-19 из-за чего всем 11 миллионам жителей города запрещено покидать место жительства без крайне необходимости.

В администрации города, событие подтвердили, но от дальнейших комментариев отказались.

На видео видно, как местные чиновники привязывают пенсионера. Один из них говорит коллегам "крепко привяжите его".

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Напомним, в Шицзячжуане зафиксировали новые случаи коронавируса, поэтому там ввели полный локдаун экономики. А местные власти строят временный госпиталь для содержания инфицированных людей на 3 тысячи человек. Всего их планируют построить 6 штук. При этом в Нангуне, который также находится в Хэбэе уже построили госпиталь на 6,5 тысяч пациентов. На текущий момент в больницах региона находятся примерно 850 инфицированных: около 650 человек с температурой и кашлем, а также примерно 200 бессимптомных носителей.К концу пятницы более 10 миллионов человек в Шицзячжуане прошли тест на коронавирус, сообщил журналистам заместитель мэра Мэн Сянхун. По его словам, было обнаружено 247 новых случаев.