У Китаї чиновники прив'язали до стовпа пенсіонера за прогулянку під час локдауну (відео)

У китайській провінції Хебей зафіксований новий спалах COVID-19, у всій провінції діє жорсткий карантин.

Місцеві чиновники вирішили публічно присоромити літню людину за прогулянку при "такій важкій ситуації", — повідомляє Daily Mail.

Повідомляється, що інцидент стався у провінції Хебей в районі міста Шіцзячжуан. У місті фіксують новий спалах захворювання на COVID-19 ,у звʼязку з чим всім 11 мільйонам жителів міста заборонено залишати місце проживання без крайньої необхідності.

В адміністрації міста, подію підтвердили, але від подальших коментарів відмовилися.

На відео видно, як місцеві чиновники прив'язують пенсіонера. Один з них каже колегам "міцно прив'яжіть його".

[ + – ]

Нагадаємо, в Шіцзячжуані зафіксували нові випадки коронавірусу, тому там ввели повний локдаун економіки. А місцева влада будує тимчасовий госпіталь для утримання інфікованих людей на 3 тисячі чоловік. Всього їх планують побудувати 6 штук. При цьому в Нангуні, який також знаходиться в Хебеї вже побудували госпіталь на 6,5 тисячі пацієнтів. На поточний момент в лікарнях регіону перебувають приблизно 850 інфікованих: близько 650 осіб з температурою і кашлем, а також приблизно 200 безсимптомних носіїв. До кінця п'ятниці понад 10 мільйонів людей в Шіцзячжуані пройшли тест на коронавірус, повідомив журналістам заступник мера Мен Сянхун. За його словами, було виявлено 247 нових випадків.