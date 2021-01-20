Перед уходом из Белого дома Трамп помиловал 73 человека

В списке бизнесмены, рэперы и соратники президента. Но Трамп отказался помиловать самого себя.

Президент США Дональд Трамп помиловал 73 человек, еще 70 он смягчил наказание. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

В частности, Трамп помиловал своего бывшего советника Стивена Бэннона.

"Президент Трамп предоставил полное помилование Стивену Бэннону. Прокуроры преследовали господина Бэннона с помощью обвинений, связанных с мошенничеством, вытекающего из его участия в политическом проекте. Господин Бэннон — важный лидер консервативного движения, известный своим политическим чутьем", — сказано в сообщении.

Бэннона обвинили в мошенничестве в рамках кампании по сбору средств для строительства стены на границе с Мексикой.

Также Трамп помиловал политконсультанта Республиканской партии Пола Эриксона, который имел отношение к делу предполагаемой российской шпионки Марии Бутиной.

"Эриксона осудили на основании фальшивки о российском сговоре. После того, как не нашлось оснований обвинить его в чем-то относительно связей с Россией, его обвинили в мелком финансовом преступлении", — сообщили в Белом доме.

Эриксон — бывший бойфренд Бутиной. Бутину задержали в июле 2018 года и приговорили к 18 месяцам тюрьмы за "сговор с целью незаконной работы иностранным агентом". Она признала себя виновной.

Президент США помиловал реперов Лила Уэйна и Кодак Блэка. Их обвинили в незаконном хранении оружия.

Кроме того, в списке находятся бизнесмены и чиновники. Нет в списке экс-сотрудника Агентства национальной безопасности Эдварда Сноудена и основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Как пишет Reuters, Трамп также намеревался объявить о помиловании самого себя, членов своей семьи и личного адвоката Рудольфа Джулиани, но сотрудники Белого дома в итоге отговорили его от этого.

Ранее о планах 45-го президента поведало сразу несколько источников в Белом доме. Трамп собирается подписать около 100 помилований так называемым "белым воротничкам": экономическим преступникам, музыкантам и прочим, в том числе и офтальмологу Саломону Мельгену из Палм-Бич, которого ранее осудили за финансовые махинации в сфере здравоохранения. Это было одно из самых громких дел 2018 года в США.

"Все является сделкой. Он любит помилования, потому что они односторонние. И ему нравится делать одолжения людям, которые, по его мнению, будут ему должны", — сказал один источник, знакомый с этим вопросом. В воскресенье New York Times сообщила, что некоторым союзникам Трампа платили по десятки тысяч долларов, чтобы они лоббировали интересы преступников, надеясь на помилование.