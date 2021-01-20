Перед тим, як піти з Білого дому Трамп помилував 73 людини

У списку бізнесмени, репери і соратники президента. Але Трамп відмовився помилувати самого себе.

Президент США Дональд Трамп помилував 73 осіб, ще 70 він помʼякшив покарання. Про це повідомляє прес-служба Білого дому.

Зокрема, Трамп помилував свого колишнього радника Стівена Беннона.

"Президент Трамп повністю помилував Стівена Беннона. Прокурори переслідували пана Беннона за допомогою звинувачень, повʼязаних з шахрайством, яке витікає з його участі в політичному проєкті. Пан Беннон — важливий лідер консервативного руху, відомий своїм політичним чуттям", — йдеться в повідомленні.

Беннона звинуватили у шахрайстві в рамках кампанії зі збору коштів для будівництва стіни на кордоні з Мексикою.

Також Трамп помилував політконсультанта Республіканської партії Пола Еріксона, який був причетний до справи ймовірної російської шпигунки Марії Бутіни.

"Еріксона засудили на підставі фальшивки про російську змову. Після того, як не знайшлося підстав звинуватити його в чомусь щодо звʼязків з Росією, його звинуватили у дрібному фінансовому злочині", — повідомили в Білому домі.

Еріксон — колишній бойфренд Бутіної. Бутіну затримали в липні 2018 року і засудили до 18 місяців вʼязниці за "змову з метою незаконної роботи іноземною агенткою". Вона визнала себе винною.

Президент США помилував реперів Ліла Вейна і Кодак Блека. Їх звинуватили у незаконному зберіганні зброї.

Крім того, у списку знаходяться бізнесмени і чиновники. Немає у списку екс-співробітника Агентства національної безпеки Едварда Сноудена і засновника організації WikiLeaks Джуліана Ассанжа.

Як пише Reuters, Трамп також мав намір оголосити про помилування самого себе, членів своєї сімʼї та особистого адвоката Рудольфа Джуліані, але співробітники Білого дому зрештою відмовили його від цього.

Раніше про плани 45-го президента повідало відразу кілька джерел у Білому домі. Трамп збирається підписати близько 100 помилувань так званим "білим комірцям": економічним злочинцям, музикантам іта іншим, зокрема й офтальмологу Саломону Мельгену з Палм-Біч, якого раніше засудили за фінансові махінації у сфері охорони здоровʼя. Це була одне з найгучніших справ 2018 року у США.

"Усе це — угода. Він любить помилування, тому що вони односторонні. І йому подобається робити ласку людям, які, на його думку, будуть йому повинні", — сказало одне джерело, ознайомлене з цим питанням. У неділю New York Times повідомила, що деяким союзникам Трампа платили по десятки тисяч доларів, щоб вони лобіювали інтереси злочинців, сподіваючись на помилування.