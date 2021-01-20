В Мадриде прогремел мощный взрыв. Есть погибшие (фото, видео)

Инцидент произошел в доме для престарелых, а предварительной причиной называют утечку газа.

В среду, 20 января, в Мадриде в доме для престарелых прогремел мощный взрыв. Сообщения о взрыве стали поступать около 16.00 по киевскому времени. Об этом пишут очевидцы в социальных сетях.

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ЧП произошло на улице Толедо. Взрыв был громким и мощным. По предварительной версии, взорвался газ.

Как пишет Telegram-канал Mash, взрывную волну почувствовали в соседних районах города. Здание, которое находилось в эпицентре, почти полностью разрушено. Канал 360.ru, ссылаясь на местную полицию, пишет о нескольких погибших.

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Внутри здания после взрыва продолжают находиться люди. Идет их эвакуация.

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Местное издание El Pais, ссылаясь на экстренные службы, пишет, что взрыв уничтожил три этажа здания. На месте работают девять пожарных бригад. Шестеро человек ранены, один – в тяжелом состоянии.

К зданию, где произошел взрыв, премыкает дом престарелых. Постояльцев последнего эвакуируют.

Ранее сообщалось о том, что на заводе взрывчатых веществ в Польше произошел взрыв, есть жертвы.