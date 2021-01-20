В Мадриде прогремел мощный взрыв. Есть погибшие (фото, видео)
Инцидент произошел в доме для престарелых, а предварительной причиной называют утечку газа.
В среду, 20 января, в Мадриде в доме для престарелых прогремел мощный взрыв. Сообщения о взрыве стали поступать около 16.00 по киевскому времени. Об этом пишут очевидцы в социальных сетях.
ЧП произошло на улице Толедо. Взрыв был громким и мощным. По предварительной версии, взорвался газ.
Как пишет Telegram-канал Mash, взрывную волну почувствовали в соседних районах города. Здание, которое находилось в эпицентре, почти полностью разрушено. Канал 360.ru, ссылаясь на местную полицию, пишет о нескольких погибших.
Внутри здания после взрыва продолжают находиться люди. Идет их эвакуация.
Местное издание El Pais, ссылаясь на экстренные службы, пишет, что взрыв уничтожил три этажа здания. На месте работают девять пожарных бригад. Шестеро человек ранены, один – в тяжелом состоянии.
К зданию, где произошел взрыв, премыкает дом престарелых. Постояльцев последнего эвакуируют.
Ранее сообщалось о том, что на заводе взрывчатых веществ в Польше произошел взрыв, есть жертвы.