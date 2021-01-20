У Мадриді прогримів потужний вибух. Є загиблі (фото, відео)
Інцидент стався в будинку для людей похилого віку, а попередньою причиною називають витік газу.
У середу, 20 січня, у Мадриді в будинку для людей похилого віку прогримів потужний вибух. Повідомлення про вибух стали надходити близько 16.00 за київським часом. Про це пишуть очевидці в соціальних мережах.
Надзвичайна подія сталася на вулиці Толедо. Вибух був гучним і потужним. За попередньою версією, вибухнув газ.
Як пише Telegram-канал Mash, вибухову хвилю відчули в сусідніх районах міста. Будівля, яка перебувала в епіцентрі, майже повністю зруйнована. Канал 360.ru, посилаючись на місцеву поліцію, пише про декілька загиблих.
Всередині будівлі після вибуху продовжують перебувати люди. Йде їх евакуація.
Місцеве видання El Pais, посилаючись на екстрені служби, пише, що вибух знищив три поверхи будівлі. На місці працюють дев'ять пожежних бригад. Шестеро людей поранено, один — у важкому стані.
До будівлі, де стався вибух, премикає будинок для літніх людей. Постояльців останнього евакуюють.
Раніше повідомлялося про те, що на заводі вибухових речовин в Польщі стався вибух, є жертви.