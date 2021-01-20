У Мадриді прогримів потужний вибух. Є загиблі (фото, відео)

Інцидент стався в будинку для людей похилого віку, а попередньою причиною називають витік газу.

У середу, 20 січня, у Мадриді в будинку для людей похилого віку прогримів потужний вибух. Повідомлення про вибух стали надходити близько 16.00 за київським часом. Про це пишуть очевидці в соціальних мережах.

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Надзвичайна подія сталася на вулиці Толедо. Вибух був гучним і потужним. За попередньою версією, вибухнув газ.

Як пише Telegram-канал Mash, вибухову хвилю відчули в сусідніх районах міста. Будівля, яка перебувала в епіцентрі, майже повністю зруйнована. Канал 360.ru, посилаючись на місцеву поліцію, пише про декілька загиблих.

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Всередині будівлі після вибуху продовжують перебувати люди. Йде їх евакуація.

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Місцеве видання El Pais, посилаючись на екстрені служби, пише, що вибух знищив три поверхи будівлі. На місці працюють дев'ять пожежних бригад. Шестеро людей поранено, один — у важкому стані.

До будівлі, де стався вибух, премикає будинок для літніх людей. Постояльців останнього евакуюють.

Раніше повідомлялося про те, що на заводі вибухових речовин в Польщі стався вибух, є жертви.